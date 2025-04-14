Путин потребовал снизить финансовую нагрузку на семьи, которые занимаются спортом

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снижения финансовой нагрузки на российские семьи, которые хотят заниматься спортом.

«Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом. Там много над чем нужно работать, я помню все ваши предложения. Прошу просто уделить этому должное внимание, довести эту работу до логического завершения», — цитирует ТАСС слова Путина в адрес министра спорта РФ и главы ОКР Михаила Дегтярева.

Президент также потребовал усовершенствовать нормативно-правовую базу в этой области, и продолжать оказывать поддержку спортивных федераций.