Путин призвал учитывать международный спортивный календарь при планировании турниров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо принимать во внимание международный спортивный календарь при планировании крупных турниров в России.

Об этом Путин объявил на совещании с членами правительства, обсуждая с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым итоги Игр БРИКС.

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречиями с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня, чтобы не было у них проблем с этим календарем», — приводит слова Путина ТАСС.

Игры БРИКС-2024 прошли в Казани с 12 по 23 июня. Россия выиграла зачет соревнований, завоевав 509 медалей — 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую.