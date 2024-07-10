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Сегодня, 17:15

Путин призвал учитывать международный спортивный календарь при планировании турниров

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо принимать во внимание международный спортивный календарь при планировании крупных турниров в России.

Об этом Путин объявил на совещании с членами правительства, обсуждая с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым итоги Игр БРИКС.

«Нужно будущие соревнования такого уровня, такого масштаба планировать таким образом, чтобы это не вступало в противоречиями с международными календарями, чтобы у нас было достаточное количество спортсменов высокого и самого высокого уровня, чтобы не было у них проблем с этим календарем», — приводит слова Путина ТАСС.

Игры БРИКС-2024 прошли в Казани с 12 по 23 июня. Россия выиграла зачет соревнований, завоевав 509 медалей — 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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