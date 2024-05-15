Путин — о развитии массового спорта в России: «Мы еще не достигли оптимальных показателей»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал развитие в сфере массового спорта в России.

Об этом президент России рассказал на встрече с бывшим главой Министерства спорта РФ Олегом Матыциным.

«Движение — оно очевидное, вперед: количество людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом растет. Но мы еще не достигли тех показателей, которые оптимальны для нас, и целей, которые мы перед собой поставили», — цитирует Путина ТАСС.

14 мая Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ. С 2021 года Дегтярев занимал пост губернатора Хабаровского края. Он является мастером спорта по фехтованию.

В день своего назначения Дегтярев рассказал, как планирует выполнить поручение Путина о вовлечении 70 процентов россиян в систематические занятия спортом к 2030 году.

Ранее Путин назвал нынешние времена непростыми для российского спорта.