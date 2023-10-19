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Сегодня, 18:37

Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца

Виктория Кравченко
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что приглашение участников СВО на спортивные церемонии должно идти от души.

«Безусловно, ребята, которые выполняют свой воинский долг, защищают Родину, достойны [быть приглашенными]. Делать это в приказном порядке считаю нецелесообразным», — цитирует Путина ТАСС.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным или правоохранительным структурам.

Источник: https://tass.ru/sport/19065097
Владимир Путин
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