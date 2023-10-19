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Сегодня, 18:32

Путин выступил за вложение в спорт денег от акцизов на алкоголь и табак

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Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть доходов от акцизов на алкоголь и табак должна идти на развитие спорта.

«Безусловно, нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов — на вино, на водку, на коньяк, на табак — отчислений на спорт.

Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, зампред правительства РФ. — Прим. «СЭ») говорит: «Нисколько». Нет, все-таки там есть какие-то [отчисления]», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства добавил, что отчисления должны идти на развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для занятия физической культурой и спортом.

Ранее Путиг объяснил необходимость новых спортивных организаций, а также призвал к демократизации спорта.

 

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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