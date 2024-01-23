Путин заявил, что Пеле был приятным человеком и хорошо относился к России

Президент РФ Владимир Путин отметил, что лучший футболист XX века по версии ФИФА Пеле был приятным человеком и хорошо относился к России, информирует РИА Новости.

«Пеле? Ну да, не ошибешься. Я с ним был знаком. Очень добрый был, такой приятный человек... И очень хорошо относился к нашей стране», — сказал Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов первокласснику Савве Уварову, который занимается футболом и рассказал президенту о своем любимом игроке.

Бразилец Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории трехкратный чемпион мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии (77 голов в 92 матчах). Пеле умер 29 декабря 2022 года.