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Сегодня, 17:32

Путин заявил о деградации международных спортивных организаций из-за политизации

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Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что международные спортивные организации деградируют из-за политизации и коммерциализации, поэтому создание параллельных структур в сфере международного спорта неизбежно.

«В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там, мы видим, определенная деградация наступает, — приводит ТАСС слова главы государства. — Это неизбежно просто повлечет за собой создание параллельных структур с сфере международного спорта».

Источник: ТАСС
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