Раскрыта часть схемы в деле экс-генерального директора FONBET

В прокуратуре раскрыли часть схемы, которую использовал один из участников дела бывшего генерального директора FONBET, сообщают РИА Новости.

Полицейский получил 15 миллионов рублей от посредников, чтобы передать их в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов. Мужчина отдал следующему посреднику 12,5 миллиона, а 2,5 миллиона оставил себе в качестве платы за услуги.

Речь идет о заместителе начальника УВД по ВАО столичного главка МВД Сергее Биволе, которого сегодня арестовал Тверской суд Москвы.