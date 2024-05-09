Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве

Владимир Путин выступил с речью на параде Победы в Москве

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на Красной площади в День Победы в Москве во время парада. Глава государства обратился ко всем гражданам, ветеранам и военнослужащим, а также поздравил их с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы объединяет все поколения, — сказал Путин во время парада. — Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа».

По словам Владимира Путина, 9 мая является очень эмоциональным и пронзительным днем для всех россиян, когда в каждой семье чествуют и вспоминают своих героев.

После речи президента РФ был исполнен гимн России и началось шествие парадных расчетов. В ходе парада Победы авиация пролетела над главной площадью столицы.

В параде Победы в Москве приняли участие более 9 тысяч человек и около 75 единиц военной техники, вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил (ВКС).