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Сегодня, 11:15

Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве

Владимир Путин выступил с речью на параде Победы в Москве
Президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на Красной площади в День Победы в Москве во время парада. Глава государства обратился ко всем гражданам, ветеранам и военнослужащим, а также поздравил их с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

«День Победы объединяет все поколения, — сказал Путин во время парада. — Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции, и уверены, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа».

По словам Владимира Путина, 9 мая является очень эмоциональным и пронзительным днем для всех россиян, когда в каждой семье чествуют и вспоминают своих героев.

После речи президента РФ был исполнен гимн России и началось шествие парадных расчетов. В ходе парада Победы авиация пролетела над главной площадью столицы.

В параде Победы в Москве приняли участие более 9 тысяч человек и около 75 единиц военной техники, вооружения, а также авиация Воздушно-космических сил (ВКС).

Владимир Путин
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