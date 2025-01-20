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Лайшев о заявлении Трампа про два пола: «Все эти придумки были как издевательство над Россией»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о полах.

«Честно сказать, я не верю Трампу. Заявления правильные. Все эти придумки были как издевательство над Россией, было раздражителем для нас — мы возмущались, обсуждали. Доходило до безумия — отрицания религии, Бога и всего разумного. Все хотят стабильности и спокойствия. Все хотят нормальных Олимпийских игр! Мне как-то не верится все равно, чувствую какой-то обман» — сказал Лайшев «СЭ».

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что будет проводить политику, по которой в США признаются только два пола.

Дональд Трамп
Ренат Лайшев
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