Лайшев о заявлении Трампа про два пола: «Все эти придумки были как издевательство над Россией»

Бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о полах.

«Честно сказать, я не верю Трампу. Заявления правильные. Все эти придумки были как издевательство над Россией, было раздражителем для нас — мы возмущались, обсуждали. Доходило до безумия — отрицания религии, Бога и всего разумного. Все хотят стабильности и спокойствия. Все хотят нормальных Олимпийских игр! Мне как-то не верится все равно, чувствую какой-то обман» — сказал Лайшев «СЭ».

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что будет проводить политику, по которой в США признаются только два пола.