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Репетиция Парада Победы в Москве: даты и время проведения в мае

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Москва.
Фото Global Look Press
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В четверг, 9 мая 2024 года, в Москве громко отметят 79-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Главным событием станет Парад Победы на Красной площади.

Репетиция в Москве пройдет 2 и 5 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта. Генеральный прогон назначен на воскресенье, 5 мая. Репетиция начнется на Красной площади в 10:00. Расчеты начнут собираться и выходить в сторону Красной площади около 06:00.

«В Москве 26 апреля, 2 и 5 мая будет временно недоступно движение транспорта на ряде улиц в ЦАО и ЮВАО. Ограничения связаны с проведением репетиций Парада Победы», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

В 2024 году парад Победы на Красной площади состоится 9 мая с 10 до 12 часов дня, в нём примут участие более 9 тысяч человек, среди которых представители всех видов войск ВС РФ, а также юнармейцы и курсанты военных училищ, и 75 единиц военной техники.

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