РФС выразил соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

«Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в подмосковном концертном залe «Крокус Сити Холл», — говорится в сообщении РФС на официальном сайте.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник», среди посетителей и сотрудников ТРЦ есть пострадавшие и раненые, сообщили ТАСС очевидцы.