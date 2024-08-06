Роднина назвала Россию мощной спортивной державой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала Россию мощной спортивной державой.

— Если брать результаты на Олимпиадах, то Россия — мощная спортивная держава. Но если брать непрофессионалов, то сейчас нет каких-то глобальных программ для людей. Раньше везде было много соревнований и спортивных мероприятий. Этим занимались профсоюзы и комсомолы, а сейчас где-то что-то проводят федерации, где-то регионы, но такой стройной системы в России — нет. У нас есть законы, но нет цельной системы, как была раньше. Поэтому народ и страдает.

Люди в России за последнее время стали делать какие-то шаги для занятий спортом. У нас занимаются тем, чем модно. Модно гулять, ездить на машинах, приобретать элитные окна и двери. И вот сейчас модно быть подтянутым, без живота и заниматься спортом. Жизнь в стране становится лучше, и у людей есть средства на себя, — сказала Роднина Sport24.

Ранее Губерниев назвал Россию неспортивной страной, поскольку спорт и спортсмены «мало кого интересуют» среди соотечественников. С его словами о необходимости активного решения проблем в российском спорте и его развитии согласился министр спорта РФ Михаил Дегтярев.