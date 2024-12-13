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Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Логотип Viber
Фото Global Look Press
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Мессенджер Viber заблокирован на территории РФ, сообщает IZ.ru со ссылкой на Роскомнадзор.

О блокировке стало известно 13 декабря.

Доступ к сервису ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства.

«Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: IZ.ru
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