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Сегодня, 12:54

Россия повторно объявила в розыск Григория Родченкова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Григорий Родченков.
Фото Global Look Press
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Министерство внутренних дел (МВД) РФ повторно объявило в розыск бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

В 2017 году Родченкова заочно арестовали по обвинению по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и объявили в международный розыск.

5 августа Служба внешней разведки https://www.sport-express.ru/obshchestvo/news/svr-nazvala-rodchenkova-i-sobolevskogo-kuratorami-proekta-ssha-protiv-sporta-rossii-2240611/(СВР) России назвала Родченкова и его бывшего заместителя Тимофея Соболевского кураторами проекта США против спорта России. В этот же день Соболевского объявили в розыск.

Григорий Родченков
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Бывшего заместителя Родченкова объявили в розыск