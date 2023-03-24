0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 16:08

Россиянам рассказали, как с помощью туалетной бумаги вырастить дома микрозелень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель Союза дачников Никита Чаплин заявил, что микрозелень просто и быстро вырастить в домашних условиях.

«Остановлюсь на самом простом способе выращивания микрозелени. Семена нужно замочить за два-три часа до высаживания. Далее кладем на дно лотка вату и обильно увлажняем ее водой. А затем выкладываем на нее семена, которые к этому моменту уже увеличились в размере. Прикрываем лоток пищевой пленкой, чтобы создать эффект парника, а когда прорежутся первые ростки, пленку можно будет снять. Опытные любители микрозелени знают несколько секретов, как быстро вырастить вкусный продукт. Для этого они используют проращиватели: пластиковые поддоны, глиняные или фарфоровые контейнеры, банки и коврики для проращивания. Эти приспособления помогают растениям быстрее и лучше развиваться, причем это не стоит больших затрат», — приводит слова Чаплина Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1567567
2
0
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40 голами
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Уволят ли Илью Воробьева?
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Италия — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Лихтенштейн: видеообзор матча, отбор Евро-2024
«Торпедо» завершило сезон
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» — на грани вылета
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» проигрывает «Адмиралу»
«Колорадо» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецова вынесли убойным хитом
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В России ужесточат наказание за ввоз некоторых иностранных лекарств

Психолог Лемман назвала 6 простых способов избавиться от ревности