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Сегодня, 20:30

Россиянам рассказали, как сэкономить на подготовке дачного участка к сезону

Алина Савинова
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Дипломированный агроном и садовник Александр Рыбянцев объяснил, как правильно приступать к открытию дачного сезона. Об этом информирует «Life.ru».

По его словам, необходимо составить план работ с учетом бюджета и времени. Также специалсит отмечает, что многие работы можно сделать самостоятельно, без привлечения профессионалов. Это позволяет не только сэкономить деньги, но и дает возможность проявить креативность. Еще один совет — вместо того чтобы покупать строительные материалы для новых построек на своем участке, можно использовать переработанные материалы: старые доски, бревна и другой инвентарь, которые уже есть.

Кроме того, специалист посоветовал покупать материалы и саженцы заранее. В зимний период они будут стоить дешевле. Еще один способ сократить расходы на даче — следить за расходом электричества. Также можно договориться с соседями-дачниками о покупке большой партии нужных расходников оптом и все необходимое для дачи купить онлайн. Вместо теплицы из поликарбоната можно использовать парники — это будет более выгодным решением.

Источник: https://life.ru/p/1569278
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