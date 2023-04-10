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Сегодня, 13:53

Россияне разрешили вечный спор, кто вкуснее готовит на домашней кухне

Алина Савинова
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Опрос «Life.ru» показал, что, по мнению большинства россиян, дома женщины готовят лучше мужчин.

54% опрошенных ответили, что дома вкуснее готовят именно женщины. За мужчин проголосовали 40% респондентов. Также был вариант «не готовим дома», за который высказалось 4% россиян.

Участники исследования могли предложить свой вариант ответа в комментариях. Некоторые из них отметили, что «готовит лучше тот, кто умеет готовить». Также выяснилось, что во многих семьях мужчины готовят по праздникам, а женщины — в повседневной рутине.

Источник: https://life.ru/p/1571301
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