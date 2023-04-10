Россияне разрешили вечный спор, кто вкуснее готовит на домашней кухне

Опрос «Life.ru» показал, что, по мнению большинства россиян, дома женщины готовят лучше мужчин.

54% опрошенных ответили, что дома вкуснее готовят именно женщины. За мужчин проголосовали 40% респондентов. Также был вариант «не готовим дома», за который высказалось 4% россиян.

Участники исследования могли предложить свой вариант ответа в комментариях. Некоторые из них отметили, что «готовит лучше тот, кто умеет готовить». Также выяснилось, что во многих семьях мужчины готовят по праздникам, а женщины — в повседневной рутине.