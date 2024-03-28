Российские артисты записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе»

Российские артисты альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева, сообщает ТАСС. Все доходы от прослушивания пойдут на помощь пострадавшим после теракта в «Крокус Сити Холле».

В записи приняли участие: Владимир Прeсняков, Стас Михайлов, «Любэ», Валерия, Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Баста, «Три дня дoждя», Macan, Hammali, Navai, Люся Чeботина и другие. Также поучаствовал актер и режиссер Федор Бондарчук, который прочитал стихотворение.

Все российские стриминговые сервесы поддержали альбом.

22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»