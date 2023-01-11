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Сегодня, 10:49

Российские регионы поддержали инициативу Терюшкова и Исакова о выходе российского спорта из юрисдикции CAS

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пять российских регионов поддержали законодательную инициативу депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова и сенатора Эдуарда Исакова о выходе российского спорта из юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает агентство спортивной информации «Весь Спорт».

В Государственную думу РФ отзывы о поддержке законопроекта прислали Государственный совет Республики Коми, Законодательное собрание Красноярского края, Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Дума Астраханской области и Народное собрание (парламент) Карачаево-Черкесской Республики.

Отрицательных отзывов, по информации источника, не было.

Проект федерального закона «О признании утратившей силу ст. 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», подготовленный Терюшковым и Исаковым, сейчас находится на рассмотрении в комитете Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Источник: https://www.allsportinfo.ru/index.php?id=133852
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