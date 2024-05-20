Российские спортсмены поедут на Всемирные игры кочевников под флагом и гимном своей страны

Начальник отдела по организации соревнований, подготовки и управления объектами дирекции по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников Айбек Сапаркул заявил, что россияне будут выступать под флагом своей страны на Всемирных играх кочевников в Астане.

«Команда России планирует принять участие во Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Астане. Министерство спорта РФ подтвердило участие россиян в этих соревнованиях. Комитет по национальным и неолимпийским видам спорта России является ответственным органом. Россияне будут выступать под флагом своей страны, а в случае их побед будет звучать гимн Российской Федерации», — цитирует Сапаркула ТАСС.

Турнир пройдет с 8 по 13 сентября. Предыдущие соревнования в 2022 году принимала Турция. Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований — народные игры исторически кочевых народов.