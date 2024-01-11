Призер Олимпиады боксер Никитин арестован в Сыктывкаре по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей

Российский боксер Владимир Никитин задержан и арестован в Сыктывкаре по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина В.О., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство денежных средств, принадлежащих потерпевшему, под угрозой применения насилия и с применением такового в целях получения денежных средств в крупном размере). Постановлением суда от 11.01.2024 Никитин заключен под стражу сроком на 1 месяц 15 суток», — сказано в заявлении ведомства.

Спортсмен будет находиться под стражей до 23 февраля. Также отмечается, что постановление суда в законную силу не вступило.

33-летний Никитин выступал за сборную России с 2009 по 2017 год. Он является бронзовым призером Олимпийских игр-2016, серебряным призером чемпионата мира (2013), бронзовым призером чемпионата Европы (2013), а также трехкратным чемпионом России (2012, 2014, 2015).

На профессиональном ринге боксер провел 9 боев, одержав 7 побед и потерпев 1 поражение. Один поединок с его участием завершился ничьей.