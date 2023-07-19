Российский футболист Дорошенко погиб в зоне СВО

Бывший футболист команды «Кубань-Холдинг» Станислав Дорошенко умер в возрасте 34 лет.

Он погиб при исполнении боевого долга в зоне СВО 18 июля, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба Второй лиги из станицы Павловская Краснодарского края.

Сообщается, что до мобилизации осенью 2022 года Дорошенко на протяжении более чем десяти лет выступал в первенстве Павловского района по футболу (мини-футболу).

Матчи 13-го тура первенства Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибшем футболисте.