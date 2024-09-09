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Ротенберг — о Маслякове: «Спасибо ему за то, что сделал нас веселыми и находчивыми»

Алина Савинова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал новость о смерти советского и российского телеведущего Александра Маслякова.

Телеведущий ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Сообщалось, что причиной его смерти стал рак легких.

Александр Масляков. Александр Масляков: биография телеведущего и легенды КВН

«Вчера от нас ушел Александр Васильевич Масляков. Как и все жители нашей страны, я вырос на КВН. Это невероятное чувство, когда вечером смотришь игру, а утром обсуждаешь лучшие шутки с друзьями. Безумно жаль, что мы потеряли такого человека, но его дело будет жить и дальше — школьники и студенты всегда будут играть в КВН. Спасибо ему за то, что сделал нас веселыми и находчивыми, за то, что дал путевку в жизнь десяткам и сотням авторов, сценаристов, актеров, юмористов», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата прощания и похорон пока уточняются.

Масляков с 1964 года являлся бессменным руководителем и ведущим (до 2022 года) телепередачи «КВН». Он получил множество наград, ему было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

Источник: https://t.me/rotenberg81/3589
Роман Ротенберг

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