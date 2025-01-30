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Ротенберг — о крушении самолета в США: «Сил и терпения всем, кого коснулась эта ужасная трагедия»

Сергей Ярошенко
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования близким фигуристов, погибших в авиакатастрофе в США.

«Страшная трагедия в Вашингтоне. Авиакатастрофа, десятки погибших. Сообщают, что в самолете находились фигуристы, наши коллеги по льду, в том числе могли быть и россияне — тренеры и молодые спортсмены, выступавшие за нашу страну в международных турнирах, выигрывавшие медали на соревнованиях высочайшего уровня. Сил и терпения всем, кого коснулась эта ужасная трагедия. Соболезнования семьям, близким и друзьям погибших. Такое не должно случаться. Скорбим», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

Источник: Telegram-канал Романа Ротенбрерга
Фигурное катание
Роман Ротенберг
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