РПЛ выразила соболезнования родным и близким пострадавших от событий в «Крокус Сити Холле»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) отреагировала на происшествие в «Крокус Сити Холле».

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий в «Крокус Сити Холле». Берегите себя и будьте осторожны», — говорится в сообщении лиги, опубликованном в Telegram-канале.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» во время концерта группы «Пикник», среди посетителей и сотрудников ТРЦ есть пострадавшие и раненые, сообщили ТАСС очевидцы.