Рудковская назвала большой трагедией гибель фигуристов Шишковой и Наумова в авиакатастрофе в США

Супруга фигуриста Евгения Плющенко прокомментировала авиакатастрофу в США.

«Это большая трагедия в мире фигурного катания, подтвердилась гибель российских фигуристов и тренеров Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Мой муж тоже знает этих спортсменов. Все еще не хочется писать, что «знал». Была еще информация по их 23-летнему сыну Максиму Наумову, мол он тоже был на борту. Это не подтвердилась — он участвовал в чемпионате США по фигурному катанию в Уичито. Слава Богу Хотя бы за это...», — написала Рудсковская в своем Telegram-канале.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил ТАСС, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

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