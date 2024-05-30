Рудковская - о смерти Заворотнюк: «По этому же диагнозу быстро ушли из жизни жена Хабенского, Фриске, хореограф мужа»

Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская отреагировала на смерть актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Умерла актриса Настя Заворотнюк. Ей было 53 года. Наша прекрасная няня.

Очень печальная новость, знала ее лично. И по этому же диагнозу быстро ушли из жизни жена Кости Хабенского, Жанна Фриске, хореограф моего мужа — Давид Авдыш. Очень жаль.

Ужасно, что так бывает — красивая, позитивная, талантливая», - написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Ранее Татьяна Навка поддержала фигуриста Петра Чернышева после смерти его супруги Анастасии Заворотнюк.

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологией. О дате и месте прощания родственники звезды сообщат позднее.