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Сегодня, 12:55

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву

Алина Савинова
Канье Уэст.
Фото Global Look Press
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Известный продюсер, генеральный директор «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская сообщила о том, что американский рэпер Канье Уэст прибыл в Москву.

«Канье Уэст уже в Москве! Это супер новость! Остановился в самом сердце столицы!» — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Она выразила надежду, что рэпер выступит на стадионе «Лужники».

«Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мои ставки, если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно... Неделю максимум», — отметила продюсер.

47-летний Канье Уэст за свою музыкальную карьеру выиграл 24 премии «Грэмми». Он является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста. В 2019 году американский рэпер был включен в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.

Яна Рудковская
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