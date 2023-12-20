Руководитель «Игр будущего» Столяров рассказал о целях проекта

Сегодня, 14:20
Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров высказался о мероприятии.
«С принятием данного закона произошло несколько важных изменений и были установлены важные правовые основы. В законе четко определены цели «Игр будущего». Эти соревнования нацелены на продвижение и популяризацию видов спорта, которые объединяют физическую активность и цифровые технологии», — приводит слова Столярова ТАСС.
Ранее Госдума РФ приняла закон, который закрепляет цели и необходимые положения для проведения «Игр будущего».
Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта следующего года в Казани. В турнире будут использоваться последние разработки в области киберспорта и робототехники.