С Новым годом!

Праздничное обращение команды «СЭ».

Дорогие друзья!

Уходит в прошлое 2023-й — непростой год для всего нашего спорта. Но даже в этих сложных санкционных условиях российские атлеты вписывали свои имена в историю.

Сверкали на мировой арене наши теннисисты. Даниил Медведев одержал много ярких побед и вышел в финал Открытого чемпионата США, лучший сезон в карьере выдал Андрей Рублев, взошла новая звезда — 16-летняя Мирра Андреева.

Лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий стал Ислам Махачев, который в октябре блестяще защитил чемпионский титул в первом раунде поединка с Алексом Волкановски.

Конечно, из-за абсурдных ограничений большинство российских атлетов были вынуждены соревноваться на внутренней арене. Но это не привело к стагнации нашего спорта. Напротив, мы наблюдаем интересные турниры со множеством интриг.

В РПЛ идет острая борьба за золото между «Краснодаром» и «Зенитом» — и нас ждет яркая футбольная весна. В КХЛ появился ряд неожиданных лидеров, составивших конкуренцию грандам — ЦСКА, СКА, «Ак Барсу». Невероятные показатели демонстрирует трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Классный сезон получился и в фигурном катании, где у нас целое созвездие истинных чемпионов.

И это — только малая часть событий уходящего года.

А впереди 2024-й. Год Олимпиады, чемпионата Европы по футболу и, конечно, наших собственных топ-турниров — Игр Будущего, Игр БРИКС и Игр дружбы.

И хочется верить, что этот год станет лучше и успешнее для всех наших спортсменов. Пусть он принесет всем нам множество громких побед и ярких эмоций. Будьте здоровы и счастливы!

С Новым годом!

Спасибо, что остаетесь с нами!

Ваша команда «СЭ»