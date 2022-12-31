С Новым годом!

Дорогие друзья!

Спасибо, что были с нами на протяжении всего 2022 года!

Он получился непростым. Мы навсегда запомним и великие победы России на Олимпиаде в Пекине, и отстранение большинства наших спортсменов от международных стартов, и восхождение на теннисную вершину планеты Даниила Медведева, и снайперские подвиги Александра Овечкина, и яркий чемпионат мира по футболу в Катаре, отобраться на который лишили шансов команду Валерия Карпина.

Но все это уже в прошлом, а мы смотрим в будущее, где нас ждет загадочный, но от этого еще более интересный спортивный год. Надеемся, что 2023-й станет богатым на победы российских атлетов!

От всей души поздравляем с наступлением Нового года! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения и успехов во всем!

Оставайтесь с нами!