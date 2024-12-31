С Новым годом!

Дорогие наши читатели, зрители, пользователи!

2024-й уходит в историю. Это был непростой год для нашего спорта. Но мы не будем вспоминать негатив. Лучше скажем о хорошем. Несмотря на непростую политическую ситуацию в мире, российские спортсмены одержали немало громких побед и принесли нам множество ярких эмоций.

И мы испытали их вместе. Спасибо, что были с нами! Ценим каждый ваш комментарий, лайк/дизлайк и даже критику. Так становимся сильнее, и лучше понимаем друг друга. Ведь мы в одной команде.

«СЭ» желает здоровья, счастья, побед и новый рекордов!

Оставайтесь с нами в 2025-м. Скучно не будет!