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Зарема: «Детство без ограничений — наша главная цель и ежедневная задача для фонда «Спартак» — детям»

Алина Савинова
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Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о пятилетии благотворительного фонда «Спартак» — детям».

«Пять лет пролетели как одно мгновение. Кажется, еще только вчера писали устав, находили партнеров, разрабатывали стратегию развития. Спасибо всем благотворителям, футболистам, тренерам, кто принимал участие и продолжает помогать фонду. Самое важное, что нам доверяют. Вместе мы пережили сложные время в ковид, провели жизненно важные акции по сбору крови, помогли десяткам детей обрести современные протезы, сделали стадион адаптивным, удобным и безопасным для детей с любыми нарушениями развития, создали программы для занятий футболом для детей с неврологическими заболеваниями. Детство без ограничений — наша главная цель и ежедневная задача для фонда «Спартак» — детям», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Благотворительный фонд «Спартак» — детям» был создан в 2018 году. Вместе с московским  клубом он оказывает поддержку детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-detstvo-bez-ogranichenii-nasha-glavnaya-cel-i-ezhednevnaya-zadacha-dlya-fonda-spartak-detyam-263750/
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