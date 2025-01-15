Самолет с хоккеистами на борту экстренно вернулся в Екатеринбург

Самолет авиакомпании RedWings вернулся в Екатеринбург вскоре после вылета в Астану.

«Воздушное судно, выполнявшее рейс WZ-1097, вернулось в аэропорт вылета по технической причине. Согласно установленной процедуре, после приземления самолет встретили оперативные службы», — пояснили в авиакомпании. Решение о вынужденной посадке принял капитан воздушного судна.

На борту самолета находились игроки двух хоккейных команд: «Стальные Лисы», представляющие Молодежную хоккейную лигу, и «Югра» из Юношеской хоккейной лиги.

Хоккеисты в итоге добрались до Астаны на запасном самолете.