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20 марта, 16:47

Сборные незрячих футболистов России и Сербии провели серию матчей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборные незрячих игроков России и Сербии провели серию матчей по мини-футболу, сообщает РФС.

В играх принимали участие первая и вторая мужские сборные России, женская сборная России и мужская и женская сборные Сербии. Общий итог турнира — 7:0 в пользу российских команд.

Также в ходе турнира презентовали обновленное приложение «Особый взгляд», которое позволяет людям с нарушениями зрения смотреть видеоконтент, а теперь даст возможность смотреть футбольные матчи.

«Одна из задач Российского футбольного союза — социализация людей с инвалидностью через футбол. Поэтому мы приветствуем все инициативы, направленные на то, чтобы люди с ОВЗ, в том числе незрячие или слабовидящие, могли играть в футбол и могли полноценно поддерживать любимые команды», — сказал руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

Источник: РФС
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