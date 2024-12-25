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Сегодня, 12:59

Седокова вернулась в соцсети после смерти экс-супруга Тиммы

Алина Савинова
Анна Седокова.
Фото соцсети
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Певица Анна Седокова изменила оформление своего профиля в соцсетях. После смерти экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы исполнительница некоторое время отсутствовала в своем блоге.

В среду, 25 декабря, Седокова поменяла аватарку в своей социальной сети, добавив картинку с замком в виде сердца, и написала в профиле: «Вы знаете мое имя, но не мою историю».

О смерти бывшего мужа певицы стало известно в ночь на 17 декабря. По предварительным данным, 32-летний баскетболист покончил с собой. В декабре этого года пара развелась после четырех лет совместной жизни.

В день, когда появились новости о трагедии с Тиммой, Седокова попала в больницу. Она опубликовала видео с капельницей и затем на неделю исчезла из соцсетей.

Янис Тимма
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