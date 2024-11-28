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Сегодня, 12:00

Сегодня стартует пятый сезон конкурса «Ты в игре»

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Сегодня, 28 ноября, стартует пятый юбилейный сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Министр спорта Михаил Дегтярев и президент КХЛ Алексей Морозов совершат символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА. Игра состоится на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30.
Для спортивных организаторов участие в конкурсе — это шанс рассказать о своем проекте на всю страну, найти точки роста и выиграть миллион рублей на развитие, а для зрителей — возможность стать активнее, открыть для себя новые виды спорта и поддержать любимые инициативы.
Проект «Ты в игре» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)

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