Сегодня стартует пятый сезон конкурса «Ты в игре»

Сегодня, 28 ноября, стартует пятый юбилейный сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Министр спорта Михаил Дегтярев и президент КХЛ Алексей Морозов совершат символическое вбрасывание перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА. Игра состоится на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30.

Для спортивных организаторов участие в конкурсе — это шанс рассказать о своем проекте на всю страну, найти точки роста и выиграть миллион рублей на развитие, а для зрителей — возможность стать активнее, открыть для себя новые виды спорта и поддержать любимые инициативы.

Проект «Ты в игре» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».