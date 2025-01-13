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Сегодня, 17:54

Сергей Федоров рассказал, как не стать жертвой мошенников

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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Сергей Федоров заявил, что оккеистам для того, чтобы избежать попадания на удочку мошенников, нужно признаться, что что-то не так, и обсудить ситуацию с семьей и людьми, которым стоит доверять.

«Точно о той ситуации, которая у меня сложилась, я не распространялся. Даже иногда думал, что что-то не так, — приводит ТАСС слова Федорова. — Нужна открытость со своей семьей, обязательно если есть агент, помощник, которому игроки доверяют. Не держать это все в себе, обязательно найти время признаться, что что-то не так. Это нелегко. Спокойно обсудить это со своими родными и близкими и потом уже нанять профессионального человека, или если он уже есть в жизни спортсмена, который мог бы чем-то помочь.

Американский мошенник Джозеф Зада в течение 10 лет похитил 60 миллионов долларов, которые Федоров, выступая в НХЛ, переводил тому для увеличения прибыли.

Сергей Федоров вернулся в&nbsp;Россию играть за&nbsp;магнитогорский &laquo;Металлург&raquo;. «Пропасть. Страх. Как жить дальше?» Мошенник украл все деньги Сергея Федорова — десятки миллионов долларов

Источник: ТАСС
Сергей Федоров
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