Сестра Тиммы: «Седокова предложила помощь в похоронах, но деньги не поступили»

Лелде Жандецка, сестра баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, что деньги от певицы Анны Седоковой на оплату похорон брата так и не поступили.

«Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону — это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моем банковском счете. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года, деньги от Анны Седоковой не поступили. Поэтому оба утверждения верны — она предложила помощь (как указано в моем предыдущем посте), но деньги не поступили до сегодняшнего дня, как сообщили люди, общающиеся с семьей», — написала Жандецка в соцсети.

18 декабря Mash сообщал, что Седокова оплатила похороны и транспортировку тела бывшего супруга в Латвию.

О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. С 2015 по 2021 год латвийский баскетболист выступал в России за «Зенит», «Химки» и УНИКС.