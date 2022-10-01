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1 октября, 19:43

Шахматист Анатолий Карпов объяснил, почему не смог попасть в Швейцарию

Артем Бухаев
Корреспондент
Анатолий Карпов.
Фото Lennart Ootes / FIDE

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об отказе Швейцарии в выдаче ему визы для поездки в Женеву на показ фильма «Чемпион мира».

Ранее ТАСС со ссылкой на постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова сообщил, что Швейцария отказала Анатолию Карпову в выдаче визы.

«Мне не удалось въехать, — сказал Карпов «СЭ». — В СМИ прозвучала информация, что мне запретили въезд. Это не так. В последний момент на высоком уровне мне было рекомендовано заняться получением швейцарской визы. Было сказано, что по немецкой визе меня не пустят. Информация о том, что Швейцария мне не дала визу, не соответствует действительности. У меня не было времени обратиться в консульство этой страны. Наверное, это был ловкий ход. Они понимали, что швейцарскую визу я получить не успею. Поэтому, наверное, они сначала и выдали такую информацию по немецкой визе. А потом решили, что, учитывая нынешние политические обстоятельства, пропустить меня в Швейцарию не могут».

В связи с невозможностью приехать в Женеву Карпов, чемпион мира по шахматам, записал видеообращение к зрителям в Женеве, которое было показано во вторник перед демонстрацией киноленты во Дворце Наций.

Анатолий Карпов. «Русофобия достигла высшего предела. В Европе и Америке она на уровне геноцида». Карпов — об отказе в швейцарской визе
Анатолий Карпов
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