Шесть человек задержаны по делу экс-гендиректора FONBET Анохина

Как стало известно «СЭ», в среду, 29 января, по делу бывшего гендиректора букмекерской компании FONBET Сергея Анохина сотрудниками ФСБ задержаны шесть человек. Один из них — заместитель начальника УВД ВАО по следствию Сергей Бивол, а также прокурор Преображенского района.

51-летний Анохин с апреля 2022 года занимал пост гендиректора букмекерской компании FONBET. C 2020 по 2021 год он был президентом клуба «Химки». С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022 года он входит в комитет по маркетингу Российского футбольного союза.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Анохин был задержан правоохранителями по делу о взятке.