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Сегодня, 17:44

Школьников Москвы будут учить спортивной журналистике

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В Москве запустят проект по обучению спортивной журналистике для школьников и учащихся колледжей.

«Школьников и студентов колледжей столицы приглашают присоединиться к образовательному проекту «Академия спортивных медиа». Они примут участие в лекциях и мастер-классах, где получат представление о современном состоянии спортивной журналистики в России, познакомятся с ее основами и научатся освещать соревнования в различных форматах», — сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Проект запускают Московский центр воспитательных практик департамента образования и науки и социальная сеть «ВКонтакте».

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