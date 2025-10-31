SHOT: Погребняк задолжал ФНС 21,7 миллиона рублей

31 октября, 13:48
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оказался должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 21,7 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, 41-летний Погребняк владеет 10-процентной долей в компании «Облсклад». В 2020-2024 годах ее чистая прибыль составила 239,4 миллиона рублей.
В случае если Погребняк на рассчитается с ФНС, ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за пределы Российской Федерации.
Погребняк за сборную России в 33 матчах забил 8 голов. На клубном уровне он играл за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо», «Тосно», «Урал», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг».
Федор
Павлентий отдай деньги
01.11.2025
Владислав
А с чего такая задолженность? Что то на враньё похоже
31.10.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Я тут 2000 задолжал надысь, по налогу, забыл, мне ФНС все карты за 3 дня арестовало и заблокировало.... :rofl::rofl::rofl:
31.10.2025