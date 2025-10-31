SHOT: Погребняк задолжал ФНС 21,7 миллиона рублей

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оказался должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 21,7 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 41-летний Погребняк владеет 10-процентной долей в компании «Облсклад». В 2020-2024 годах ее чистая прибыль составила 239,4 миллиона рублей.

В случае если Погребняк на рассчитается с ФНС, ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за пределы Российской Федерации.

Погребняк за сборную России в 33 матчах забил 8 голов. На клубном уровне он играл за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо», «Тосно», «Урал», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг».