Общество

31 октября, 13:48

SHOT: Погребняк задолжал ФНС 21,7 миллиона рублей

Павел Лопатко

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк оказался должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 21,7 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 41-летний Погребняк владеет 10-процентной долей в компании «Облсклад». В 2020-2024 годах ее чистая прибыль составила 239,4 миллиона рублей.

В случае если Погребняк на рассчитается с ФНС, ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за пределы Российской Федерации.

Погребняк за сборную России в 33 матчах забил 8 голов. На клубном уровне он играл за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо», «Тосно», «Урал», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг».

Источник: Telegram-канал SHOT
3

  • Федор

    Павлентий отдай деньги

    01.11.2025

  • Владислав

    А с чего такая задолженность? Что то на враньё похоже

    31.10.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Я тут 2000 задолжал надысь, по налогу, забыл, мне ФНС все карты за 3 дня арестовало и заблокировало.... :rofl::rofl::rofl:

    31.10.2025

