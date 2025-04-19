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Схождение Благодатного огня: смотреть трансляцию в прямом эфире (ТВ и онлайн)

Схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Схождение Благодатного огня происходит в Великую Субботу по православному календарю. В 2025 году эта дата выпадает на 19 апреля.

Церемония проходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Здесь находится Кувуклия — священное место, которое считается местом погребения и воскресения Иисуса Христа.

Трансляцию в прямом эфире показывают федеральные телеканалы и их онлайн-платформы (Rutube, ВКонтакте, VK Видео). Следить за событием можно, например, с помощью Первого канала (сайт 1tv.ru) и плеера iz.ru.

Начало трансляции — в 13.00 по московскому времени.

Ежегодно на Великую Субботу со всего мира в Иерусалим стекаются тысячи паломников, которые хотят стать свидетелями этого чудесного события, зажечь свечи или лампады и увезти домой частицу Благодатного огня.

В Россию лампады с Благодатным огнем из Иерусалима доставят в этот же день в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы. Также Благодатный огонь развезут по другим регионам России.

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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция из храма Гроба Господня
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