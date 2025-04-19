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Схождение Благодатного огня: во сколько трансляция, где и когда смотреть в прямом эфире

Схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится 19 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Схождение Благодатного огня пройдет в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу. В 2025 году эта дата выпадает на 19 апреля. Событие происходит накануне праздника православной Пасхи, которая этой весной отмечается 20 апреля.

Трансляция церемонии молитвы и схождения Благодатного огня в прямом эфире пройдет на федеральных каналах и их онлайн-платформах (Rutube, ВКонтакте, VK Видео). Следить за событием можно, например, с помощью Первого канала (сайт 1tv.ru) и плеера iz.ru.

Начало трансляции — в 13.00 по московскому времени.

В России лампады с Благодатный огнем из Иерусалима доставят 19 апреля в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы. Представители других епархий могут принять Благодатный огонь и отвезти его в регионы.

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