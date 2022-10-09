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Сегодня, 11:20

Синхронист Мальцев отреагировал на слова Томаса Баха о допуске россиян

Виктория Кравченко

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев прокомментировал слова Томаса Баха о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Это противоречит принципам олимпизма, один из которых гласит, что не должно быть дискриминации по национальному признаку. В данном случае виден политический подтекст, непонятно, почему кто-то должен высказывать свою политическую позицию, чтобы выступать на соревнованиях», — цитирует Мальцева ТАСС.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

Источник: https://tass.ru/sport/15998853
Александр Мальцев (синхронное плавание)
Томас Бах
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