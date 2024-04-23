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Сегодня, 12:35

СК начал проверку после нападения мигранта на бойца UFC Алексееву

Игнат Заздравин
Корреспондент
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СК России начал проверку по факту нападения уроженца Таджикистана на российского бойца UFC Ирину Алексееву.

«Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК, которое приводит РИА «Новости».

21 апреля российскую спортсменку во время катания на велосипеде едва не сбил мужчина из Таджикистана. После инцидента автомобилист отказался извиняться перед Алексеевой, подчеркнув, что таких, как она, «надо давить».

Ирина Алексеева попала в&nbsp;ДТП на&nbsp;велосипеде. «Ты в шортах, в майке, таких надо давить». Боец UFC Алексеева повздорила с мигрантом на дороге

Источник: РИА «Новости»
Ирина Алексеева
UFC
ММА
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