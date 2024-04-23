СК начал проверку после нападения мигранта на бойца UFC Алексееву

СК России начал проверку по факту нападения уроженца Таджикистана на российского бойца UFC Ирину Алексееву.

«Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК, которое приводит РИА «Новости».

21 апреля российскую спортсменку во время катания на велосипеде едва не сбил мужчина из Таджикистана. После инцидента автомобилист отказался извиняться перед Алексеевой, подчеркнув, что таких, как она, «надо давить».