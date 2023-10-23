СК требует арестовать бойца поп-ММА Якубова по обвинению в оправдании терроризма

Следственный комитет потребовал арестовать бойца поп-ММА Ильяса Якубова по обвинению в оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на Чертановский суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС слова представителя Чертановского суда Москвы.

О задержании Якубова стало известно в воскресенье, 22 октября. Бойца обвинили в публичном оправдании терроризма. В октябре 31-летний спортсмен опубликовал в соцсетях видео с цитатами террориста Шамиля Басаева, но позднее удалил ролик.

Якубову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Спортсмену может грозить до семи лет заключения.