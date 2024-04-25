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Сегодня, 11:00

Скелетонистка Канакина сообщила о своей беременности

Алина Савинова
Юлия Канакина со своим мужем.
Фото Соцсети
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Скелетонистка Юлия Канакина в своих социальных сетях сообщила, что ждет ребенка.

Спортменка опубликовала видео и фото вместе со своим мужем бобслеистом Михаилом Мордасовым и показала округлившийся живот. Пара поженилась в августе 2022 года.

«Наше начало и продолжение», — написала спортсменка под постом.

28-летняя Канакина является участницей зимних Олимпийских игр 2022 года, где по итогам четырех спусков заняла 11-е место. В 2017 году россиянка стала чемпионкой мира среди юниоров.

Муж спортсменки с 14 лет занимался легкой атлетикой, а в 18 лет перешел в бобслей. Он также принимал участие в Олимпиаде-2022.

Юлия Канакина
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